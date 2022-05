Herečke vstúpila do života pandémia nielen tým, že prestala hrať, ale jej mladšia dcéra Tereza ostala uväznená v New Yorku, keď tam denne umierali stovky ľudí, a jej staršia dcéra Dorota zasa dostala v Nepále na treku pľúcnu embóliu. Popri týchto veciach sa pribratie dvanástich kíl nezdá katastrofou, ale sebavedomie ženy to nezvýši. Anke Šiškovej sa nedávno podarilo neželaných kíl striasť.

Netajíte, že počas pandémie ste pribrali. Nabaľovali sa kilá nenápadne alebo ste sa výrazne prejedali?

Môj životný rytmus bol predtým úplne iný – večer som hrala a ráno až doobeda skúšala a do toho som často cestovala do Prahy. Zrazu som ostala doma a už mi nepomáhalo ani to, že chodievam na bicykli. Je to roky môj dopravný prostriedok po meste, keď mám trošku voľno, chodím aj na bratislavskú hrádzu. Myslím, že keď pracujem, mám psychický stres a asi aj tá hlava spaľuje. (Smiech.) Takže keď som nehrala a netočila, proste som pribrala. Pravda je, že som strašne chcela schudnúť.

Už ste teda boli so sebou nespokojná…

Strašne! Chystala som sa, že si idem kúpiť ketodiétu, a zrazu mi zavolali, či ju nechcem držať.

Neurazili ste sa? Keď vás oslovili, zrejme si vaše kilá tiež všimli...

Neurazila, práve naopak – povedala som si, že keď bude chudnutie pod dozorom, budem mať väčšiu motiváciu ho dodržať. Nemám totiž až takú pevnú vôľu. Tak som si myslela, že so sebou vybabrem v zmysle, že keď podpíšem zmluvu a budem pod drobnohľadom, nebudem to môcť vzdať. (Smiech.)