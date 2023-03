Dominika a jej manžel Michal Navara zažívajú jedno z najkrajších období v živote. Ich rodinka sa rozrástla o ďalšieho člena. K takmer trojročnému Jakubkovi pribudla cez víkend dcérka Nina. Svojím príchodom na svet rodičov trošku zaskočila, pretože sa naň vypýtala o čosi skôr.

Šťastná, už dvojnásobná mamička sa s redakciou EMMA podelila o prvé dojmy. „V sobotu večer, keď som si šla ľahnúť, zrazu si vravím: Ups, asi mi praskla voda! Zobudila som Michala a utekali sme do Viedne. Dorazili sme tam za hodinu a desať minút a malá do dvoch hodín bola na svete. Úplná bomba, rýchlovka. Bol to super pôrod!“ pochvaľovala si čerstvá dvojnásobná mamička.

Ako zvládla prvú noc s Ninou?