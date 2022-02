Šansoniérka a herečka Katarína Šimurka Feldeková si pred pár týždňami oddýchla na psychiatrickej klinike. Rozhodol o tom dvojminútový rozhovor s lekárom, ktorý odhalil jej totálne vyčerpanie. Katka sa postavila na nohy a nedávno sa opäť zjavila na klinike. Tentoraz očnej.

„Stala sa zo mňa očkovacia fanatička. Idem na 4. a 5. očkovanie. Prvé tri boli do ramena. Teraz mi pichnú injekcie do obidvoch očiek. A už budem totálne zaočkovaná,“ zavtipkovala Feldeková pred operáciou zraku, ktorý jej zhoršuje cukrovka. Umelkyňa ešte predtým Šarmu porozprávala o nepríjemnom období i plánoch do budúcnosti.

Organizmus vám vypovedal službu tesne pred Vianocami. Čo sa vtedy odohralo vo vašom živote?

Môj organizmus asi nemá rád Vianoce. :-) Robieva mi to opakovane. Presne pred 30 rokmi pred Vianocami tiež začal štrajkovať a dávať mi jasne najavo, že mám diabetes. Oficiálne mi ho dia­gnostikovali 22. 2. 1992. Teraz som sa prepla v práci. Chodím do dvoch zamestnaní a okrem toho som sa ešte nenaučila povedať nie. Tak sa stalo, že som večer po návrate z práce vypila niekoľko káv, aby som sa stihla postarať aj o domácnosť. Trošku som zabudla, že treba aj spať a myslieť na svoje zdravie. V deň svojich menín po troch dňoch bez spánku som neskoro večer odpadla. Na druhý deň som sa prebrala na JIS-ke. Tam ma vyšetril psychiater, keďže z interného hľadiska bolo všetko v poriadku.

Po dvojminútovom rozhovore usúdil, že by som mala byť hospitalizovaná na psychiatrii. Netuším ani, ako sa volal. Bola som na neho riadne naštvaná. Vzhľadom na túto akciu som ani nestihla poďakovať za množstvo meninových gratulácií. Ale dnes som mu vďačná. V Pezinku som bola 3 týždne. Okrem toho, že som si oddýchla a konečne som mala kopu času porozmýšľať, kde robím chyby a ako mám zmeniť svoj život k lepšiemu, som sa stretla s výnimočným personálom. Od námestníka cez primára, doktorky, sestričky, pacientky až po upratovačky. Nehovoriac o jedle. Strava bola bez irónie vynikajúca. Pred sto rokmi mi bola diagnostikovaná bipolárna porucha. Tento- raz som dostala pod stromček nádherný darček. Z Pinelovej nemocnice ma prepustili bez tejto diagnózy a bez psychiatrických medikamentov. Hrdím sa teraz dobrým duševným zdravím.

Na snímke je Katarína Feldeková a Richard Šimurka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Doháňali ste po prepustení domov zameškané? Myslím tým predvianočné vyváranie, sledovanie rozprávok s dcérkou a manželom?

Áno. S odretými ušami. Okrem varenia, pečenia a upratovania som učila cez ZOOM spev, o ktorý pre moju PN prišli žiačky, ktoré učím na ZUŠ Exnárova. Ale bavilo ma to a nesťažujem sa. Na rozprávky čas neostal, ale s rodinou vrátane mojich rodičov a súrodencov sme prežili krásne sviatky.

Ako sa dívate na svoju hospitalizáciu?

Veľa predsavzatí, ktoré som si v nemocnici dala, sa mi dodržať, žiaľ, nepodarilo, keďže deň má iba 24 hodín. Ale po obede už kávu nepijem a chodím spávať pred polnocou.

S odstupom času sa zrejme pozeráte na niektoré veci inak. Dali ste si nejaké limity, mantinely a červené čiary?

Samu seba sa snažím mať radšej a viac myslím na svoje zdravie. Makám na vlastnom egoizme.

Prečo sa ľudia preceňujú a nepočúvajú varovné signály? A propos, vy ste nejaké postrehli pred svojím kolapsom?

Myslím si, že Zem sa točí čoraz rýchlejšie. Všetci máme na seba akosi menej času. Aj keď štyri dni na izolačke sa mi zdalo, že zastal čas. Bez knihy, časopisu, zamknutá s dvoma pacientkami na izbe 2 x 4 metre. Myslela som, že sa tam zbláznim. Ale opatrenia pre koronu boli nevyhnutné a pochopiteľné. A aj táto skúsenosť bola výnimočná. Neľutujem to. Človek ani netuší, koľko pokory sa v ňom skrýva. Pred kolapsom som bola podráždená. Týždeň pred ním sme aj s dcérou a manželom prekonali kovid. Myslela som si, že je to z toho.

Vašou oporou sú vám najbližší. Dcéra a manžel poslúchajú teraz viac?

My sa poslúchame navzájom odjakživa. Aj preto sme spolu s manželom už 11 rokov. Takže sa toho doma veľa nezmenilo. Ja sa snažím zmeniť samu seba. Oni sú v poriadku. Nemusia nič meniť. Som s nimi spokojná.

Vlani ste usporiadali uletený svadobný obrad. Pár mesiacov po návale radosti zo sobáša ste museli riešiť aj opačný prípad, spadnutie na psychické dno. Má to nejaký súvis?

Naša svadba bola v protikovidových skafandroch nielen preto, že som bláznivá. Chceli sme dať najavo solidaritu všetkým zdravotníkom, ktorí v týchto mundúroch už dva roky musia trpieť. Že sme raz hore a raz dole, asi pozná každý z nás. Je to prirodzené a keď sme na dne, mala by nás držať pri živote práve tá skúsenosť, že sa to zasa zmení.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.