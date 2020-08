Sú chvíle, keď človek odhodí všetky masky a ukáže sa taký, aký je. Väčšinou je to v okamihoch najväčšieho zúfalstva. A to teraz prežíva herečka Sharon Stone. Veľmi sa bojí o svoju sestru a švagra, ktorí majú ten najťažší priebeh choroby Covid-19.

Ide im o život!

Hollywoodska hviezda to povedala na Instagrame. Ukázala sa nenalíčená, strhaná, tvár plnú vrások a starostí. To však teraz pre ňu nie je dôležité, že fanúšikovia uvidia, ako starne. Dôležité je jej pobúrenie a posolstvo, kam to vedie, keď ľudia podcenia nosenie ochranných rúšok, dokonca bojujú za svoje právo nenosiť ich. Aj preto, že ich význam spochybňujú najvyšší predstavitelia krajiny na čele s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý je svojím hlúpym postojom priamo zodpovedný za životy miliónov jeho krajanov. Amerika je svetovým lídrom v prípadoch koronavírusu, kde je infikovaných viac ako 5,6 milióna ľudí a počet obetí je momentálne viac ako 173 000.

Otrasné svedectvo

Herečka vo svojom príspevku priznala, že koronavírus už zabil jej babičku a krstnú mamu a teraz o život bojuje sestra a švagor. Obaja ležia v izolovanej miestnosti v nemocnici v Montane, kam sa dostali po tom, čo ich najprv nechali doma samotných bojovať s nákazou. Nechodili za nimi zdravotníci, netestovali ich, nedostali lieky. Kelly Stone má pritom veľmi ťažký priebeh choroby, pretože má aj lupus, čo jej stav ešte zhoršuje.

Zúfalá Sharon však ani v nemocnici vôbec nemá istotu, že jej príbuzní sú v dobrých rukách. Sestričky, ktoré sa o ňu starajú, totiž nie sú testované. Z jednoduchého dôvodu, v Montane je zúfalý nedostatok testov. Z príspevku herečky vyplýva, ako ani USA nezvláda boj s pandémiou a ako politici klamú, keď tvrdia, že riziko je malé a opatrenia v krajine sú dostatočné.

Prosím, noste rúška!!!

Podľa Sharon Stone je hrozné, ako sa v Montane pristupuje k testovaniu. Keďže zdravotný systém je preťažený, kto nemá príznaky, tomu testy neurobia. Kto príznaky má, čaká na výsledok päť dlhých dní a zatiaľ môže „veselo“ šíriť nákazu.

„Testovať sa nemohla ani moja mama, pritom prekonala za posledných päť mesiacov dva infarkty, má päť stentov a kardiostimulátor. Nemohla sa však podrobiť testu, lebo bola bez príznakov. Testy nemajú ani sestričky, ktoré sa v Montane starajú o pacientov, pretože testy nie sú. Tieto sestry riskujú svoje životy a NEMÔŽU sa testovať,“ zdôraznila zúfalá herečka, ktorá sa v snahe pomôcť svojej rodine opakovane snažila osloviť kanceláriu guvernéra Montany a zdravotnícke oddelenia. Bezvýsledne.

„Ľudia v guvernérskych úradoch a na zdravotníckych postoch sú jednoducho takí ohromení, že nedvíhajú telefóny. Toto je stav, v ktorom sme sa ocitli!“ prízvukuje a odkazuje všetkým: „Prosím, noste rúška!“

Chodila len do lekárne

Sharon zverejnila aj snímky izby, kde jej sestra bojuje o život. S emotívnym vyhlásením, že sa tam dostala kvôli niekomu, kto si odmietol dať na ústa a nos ochranu. Pritom Kelly sa dôsledne chránila. Zámerne odišli do horskej Montany, kde si s mužom mysleli, že budú vo väčšom bezpečí. Nikam nechodili, ani na nákupy, ani na žiadne párty. Jediné miesto, kam Kelly musela, bola lekáreň. Aj tak sa nakazila…

To, v akom je stave, vidno z ďalšieho emotívneho príspevku, ktorý Sharon Stone publikuje. Jej sestra priamo z nemocničného lôžka, s kyslíkom v nose, no aj tak lapajúca po dychu, prosí ľudí, aby sa chránili a nosili masky, nech sa nedusia ako ona.

USA a rúška

Hoci USA je svetovým lídrom v počte nakazených koronavírusom aj v počte obetí, prezident Doland Trump si rúško po prvý raz nasadil až takmer v polovici júla, počas návštevy vojenskej nemocnice vo Washingtone.

Spravil to však až predtým, než vstúpil do budovy s vysvetlením, že ho má len preto, že ide do zdravotníckeho zariadenia. „Keď ste v nemocnici, tak si myslím, že sa od vás očakáva, že budete mať rúško,“ uviedol pre médiá.

Prezident od začiatku zastával teóriu, že on rúško nosiť nebude, nevie si vraj predstaviť, ako by rokoval so štátnikmi so zakrytými ústami. Tvrdil, že sú zbytočné, spochybňoval odporúčania WHO chrániť sa nimi. Slávne je jeho vyhlásenie, že nosenie rúšok je dobrovoľné a on sa rozhodol, že ich nosiť nebude.

Bál sa o imidž

Samozrejme, že najmocnejšieho muža krajiny v jeho postoji davy Američanov kopírovali. Trumpovi oponenti však tvrdia, že v skutočnosti bol za jeho postojom strach, že v rúšku bude vyzerať ako slaboch. A tiež, že keby sa chránil, zbytočne by upriamil pozornosť na pandémiu, ako ju krajina nezvláda a že koronavírus je naozaj veľká hrozba, oveľa väčšia, než si štátnik dovolil pripustiť.

Napokon pod tlakom udalostí Trump predsa len trochu prehodnotil svoj názor a vyhlásil, že nosenie rúška je prejav vlastenectva a aspoň v uzavretých priestoroch by ich ľudia mali mať, kým vírus sám zmizne. V tom čase však už Američania boli presvedčení, že nútiť ich chrániť sa je ohrozením ich občianskej slobody, ktorú sú ochotní brániť aj so zbraňou v ruke.