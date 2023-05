V roku 2019 uniesol Jeremy Hulsh, vtedajší manžel Very Wisterovej, ich synov Harlowa a Thea do USA. Po období hrôzy a súdnych ťahaníc, si moderátorka napokon po 9 mesiacoch deti doviezla na Slovensko, píše denník Plus JEDEN DEŇ. Hoci má Vera deti doma od júla 2020, ešte v roku 2021 pre magazín Evita priznala, že máva nočné mory. „Ešte stále mám nočné mory, stále mám strach. V noci sa budím a chodím kontrolovať deti, prikrývať ich, chytať za ruky,“ načrtla, aké dôsledky mala na ňu trauma z odcudzenia vlastných detí.

„Tá bolesť, ktorú som prežívala, tam niekde vo mne zostane už navždy. Je taká silná a hmatateľná, taká prítomná, že neverím, že sa jej niekedy zbavím. Vždy si to budem pamätať. Nedokážem to ani vytesniť, niečo také príšerné sa asi nedá vytesniť, je tu so mnou...,“ smutne dodala. Nečudo, že moderátorka si od tohto otrasného zážitku svojich synov stráži ešte viac. Ako píše redakcia ŽIVOT, Vera po dlhej dobe zverejnila fotku s milovanými deťmi a z jej výrazu ako matky cítiť jediné - šťastie a lásku, ale aj vďaku. „Forever grateful (navždy vďačná, pozn. red.),“ napísala k záberu so synmi.