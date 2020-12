Hana Gregorová (68) “prepašovala” do Maďarska frajera. Zazimovaná dvojica, ktorú stráži Mikuláš, tam zrejme strávi Vianoce.

Zdá sa, že počas tohtoročných najkrajších sviatkov vsadí herečka Hana Gregorová všetky karty na Maďarsko.

Úspešná Slovenka, ktorá sa v minulosti natrvalo usadila v Prahe, už približne mesiac prespáva v prihraničnej obci Rajka.

Vlastní tam dom v radovej zástavbe, ktorý je diametrálne odlišný od jej prepychovej vily v českej metropole.

Hana sa v tichej a obľúbenej lokalite, ktorú si našinci “sprivatizovali” a vystavali tam jeden z bratislavských satelitov, cíti ako ryba vo vode. Problém bol len ten, že chvíľu tam musela byť sama.

Má kartu

Šarm nedávno informoval, že Gregorová sa pustila do veľkého upratovania okolo svojej maďarskej nehnuteľnosti. V minulosti sa s vreciami a kosačkou v ruke činil najmä jej mladý partner Ondřej Koptík, ale donedávna ho vidieť nebolo.

Vysvetlenie sa núka také, že pre koronavírus sa zhoršili podmienky ľudí na vstup medzi krajinami, a tak dostať sa na vidiek v Rajke bolo pre Čecha komplikované. Pri Hane to bolo iné.

“Ona si vybavila takzvanú lakcim kartu, čiže pobytový preukaz, ktorý jej vydali ako majiteľke domu v Rajke,” tvrdí náš zdroj s tým, že Koptík zrejme nie je spolumajiteľom, a tak to mal ťažšie.



Hrozilo teda, že dvojica bude žiť v odlúčení, ale nič sa neje také horúce, ako sa navarí.

Podľa našich zistení to na hraniciach bežne funguje tak, že policajti skontrolujú lakcim kartu vodičovi a zvyšok posádky auta berú automaticky ako členov jeho rodiny.

To znamená, že keď Hana zistila, že vzduch je čistý, Koptíka naložila do fára a priviezla si ho do Maďarska.

Zaľúbeným hrdličkám už viac nič nestálo v ceste, aby si kompaktný domček mohli spoločne naplno užívať. Ondřej sa pochválil aj selfie v čárde so svojou partnerkou.

