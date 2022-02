V januári spustila televízia JOJ svoj nový seriál Hranica, ktorý má baviť ľudí. Je to komédia o rodinách žijúcich v pohraničí, zapletených do pašovania všetkého možného, okrem ľudí, zbraní a drog. Do nelegálneho biznisu je zapojená aj ukrajinská rodina. Tvorcovia seriálu obsadili aj hercov z rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, asi najznámejší je Jevgenij Libezňuk.

Zaujímalo nás, či komediálny seriál v aktuálnej situáci plánuje televízia vysielať, alebo ho načas stopne z úcty k občanom susedného štátu, napadnutého Ruskom.

"Situáciu okolo Ukrajiny vnímame veľmi citlivo. Preto sme sa na tému seriálu Hranica ako s prvými rozprávali s našimi rusínskymi hercami, ktorí majú na Ukrajine svoje rodiny a priateľov. Až po dialógu s nimi sme sa rozhodli, že svoju solidaritu s Ukrajinou chceme vyjadriť práve tým, že v našom vysielaní budeme pokračovať. Seriál je apolitický a takým aj zostane," povedala Šarmu hovorkyňa televízie Lucia Tuhelová.

Seriál sa nakrúca na viacerých miestach na Záhorí, Lozorne, vo Svätom Jure, v obci Jabloňové ale aj v Bratislave.

Herec Jevgenij Libezňuk, ktorý je rodákom z Ukrajiny, pre televíziu JOJ na margo aktuálnej vojny povedal: „Je to pre mňa šok. Aj keď sa predpokladalo, že sa to stane, človek stále veril, že zdravý rozum zvíťazí. Žiaľ, chúťky jedného človeka, ktorý nie je celkom v psychickom zdraví, vyhrali. A to sa vo vojne vždy stáva. Napokon zomierajú ľudia a to je strašné.“

Oslovili sme aj jednu z hlavných postáv seriálu, Hanu Gregorovú, nevyjadrila sa však.