Donedávna sa dojčenie na verejnosti kritizovalo, dnes si už ženy vybojovali právo nakŕmiť svoje dieťa kdekoľvek.

Matky v akcii

A rovnako odmietajú predsudky, že mama na materskej má len prebaľovať a mixovať zeleninové kašičky. Agáta Hanychová napríklad už trinásť dní po pôrode pracuje. No aby nestrácala čas, popri vybavovaní biznisu si odsáva materské mlieko. So záberom sa podelila na Instagrame, kde priznala, že ju inšpirovala naša tenisová hviezda. Tá tiež odmieta len sedieť doma s bábätkom a vyrazila si na dva dni do Prahy za módou. Samozrejme, s odsávačkou, aby Ninka nehladovala a mamu na šatách nekompromitoval mliečny fľak.