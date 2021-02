Po škandáloch s alkoholom bolo okolo bývalého sexidolu v poslednom čase ticho. Možno preto, že koncom roka skolila Dádu Patrasovú silná chrípka. Našťastie, nebol to kovid, keďže aj ona patrí k ohrozeným skupinám seniorov. Evidentne si to nechce pripustiť. Patrí k ženám, ktoré odmietajú starnúť a meniť svoj imidž. Často je však preto terčom posmechu.

Na vine je milenec

Na Instagrame kedysi jednej z najkrajších českých herečiek sa v poslednom čase objavujú poriadne vylepšené fotky. Zaujala najmä jedna, kde vďaka veľkým zmyselným perám vyzerá trochu ako Ivana Christová v najlepších rokoch.

Ako v skutočnosti vyzerá šesťdesiatnička, si v rovnakom čase mohli pozrieť diváci českej televízie Prima, ktorej poskytla rozhovor. Hoci ju redaktorka pochválila, že herečka viditeľne schudla, a ona to potvrdila, od záberov, ktoré zverejňuje, má realita ďaleko.

Pôvod vylepšených fotiek však herečka vysvetlila. Takto ju vidí jej taliansky milenec Vito, s ktorým sa nevidela už dlhé mesiace. Pandémia im znemožnila styk, takže si každý deň iba telefonujú. A on si ju pripomína aspoň fotografiami, s ktorými robí rôzne experimenty.

Chce aj vzorné manželstvo

Mohla by byť teda spokojná, že muž mladší o vyše desať rokov je evidentne zaľúbený. Dáde to však nestačí a hrá sa aj na fungujúce manželstvo s Felixom Slováčkom. „Naposledy hovorím, že naše manželstvo je plnohodnotné, a vracať sa k tomu už nebudem,“ povedala nahnevane minulý rok, že rozvod nie je v programe dňa. Saxofonista však nezareagoval práve džentlmensky. „Neviem, prečo Dáda zase začala rozprávať, ako sa o mňa stará. Skoro tam nechodím, som s Luciou, hodlám s ňou byť aj naďalej a som s ňou spokojný. S Dádou sa veľmi nevídame,“ rázne sa ohradil. A Lucie Gelemová pre istotu zverejnila fotky, ako si užívajú spoločnú vianočnú večeru aj zimné radovánky.

Manželka bez informácií

Napriek tomu Patrasová v najnovšom interview opäť zdôraznila, že s Felixom sú v pohode, vídajú sa denne a vzťahy na ostrí noža sú výmysel. Keď bola chorá, ako milujúci manžel ju opatroval a nakupoval jej. Deti sa postarať nemohli. Dcéra Anička má oslabenú imunitu po liečbe rakoviny a syn s rodinou trávi koronačasy na chalupe.

To, že o manželovi predsa len nemá prehľad, však vyšlo najavo vzápätí. Vôbec totiž netušila, že Slováčka prichytili v čase lockdownu v reštaurácii, ktorá mala byť podľa vládnych nariadení zavretá. Pritom bol z incidentu rozmazanom v tlači poriadne rozrušený, ospravedlňoval sa a obhajoval, že to urobil z neznalosti. Je preto nepravdepodobné, že by sa o tom nezmienil žene, s ktorou žije. Dáda však vôbec nevedela, o čom je reč, a situáciu sa snažila zachraňovať tvrdením, že manžel jej predsa nemusí hovoriť, kam chodí.