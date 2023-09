Victor Ibara je aktuálne v poslednom ročníku lekárskej fakulty a ako zrejme dúfa, čoskoro sa z neho stane lekár a pôjde v stopách svojho otca. Do povedomia sa dostal vďaka seriálu z nemocničného prostredia, Druhá šanca. Krátko po tom, čo zažiarlil v seriáli, dostal ponuku stať sa súčasťou tanečnej šou Let´s Dance. Práve tam sa spoznal so speváčkou Danielou Nízlovou (37), s ktorou začal tvoriť pár. Ich láska nemala dlhé trvanie a začiatkom augusta potvrdili rozchod. Ibara dlhé týždne odmietal reagovať na otázky týkajúce sa ich vzťahu, no dnes je všetko inak.

Na svojom instagramovom profile využil možnosť anonymných otázok, ktoré mu môžu jeho fanúšikovia posielať. Zdá sa, že sa Victor nezľakol a otvorene odpovedal aj na tie najintímnejšie. Niektorý z jeho fanúšikov bol zvedavý, či je Victor zástancom intímností na prvom rande. ,,Záleží od situácie a konkrétnych ľudí," odpovedal herec.