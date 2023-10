Jiřina Bohdalová síce ušla hrobárovi z lopaty, no teraz prišla ďalšia rana... Je koniec!

Jiřina Bohdalová koncom minulého a začiatkom tohto roka nebola na tom zdravotne práve najlepšie. Najprv ju vytrápila chrípka, potom sa prevalilo, že mala problémy s prasknutým stavcom, kvôli ktorému si aj poležala v nemocnici, no keď potom Vianoce strávila doma v kruhu rodiny, zdalo sa, že z najhoršieho je už vonku.



Až oveľa neskôr sa priznala, že začiatkom tohto roka jej doslova išlo o život. Opäť sa dostala do nemocnice, a jej zdravotný stav bol taký vážny, že dcéra Simona Stašová v nemocnici plakala. Podľa lekára Petra Neužila totiž legendárna Bohdalka doslova ušla hrobárovi z lopaty a je zázrak, že v jej veku a pri chorobe, ktorá ju postihla, to vôbec prežila.



Primár kardiológie Nemocnice Na Homolke Petr Neužil bol aj konkrétnejší. "Bola veľmi ťažko chorá. Začiatkom roku 2023 boli dva týždne, kedy sme o ňu bojovali, prešla určitým peklom. Podarilo sa nám ju dostať z kritického stavu. Dva týždne bojovala o život," povedal relácii Showtime. Spúšťačom choroby mali byť problémy s chrbticou. "Chrbtica bol spúšťací mechanizmus. Trpela bolesťou, nemohla sa hýbať, nemala kondíciu. A to bohužiaľ viedlo k pľúcnej embólii," spresnil primár kardiológie.



Napriek tomu, čo prekonala, sa Jiřina opäť vrhla do práce, dokonca s režisérom Jiřím Strachom nakrúcala film s pracovným názvom Svätá. No hoci herečka už oslávila 92. narodeniny, maskéri jej kvôli filmovej postave museli pridávať vrásky.