Tretie kolo prinieslo niekoľko zaujímavých momentov. Ako prvý zatancoval moderátor Telerána Vratko Sirági s tanečníčkou Annou Riebauerovou, ktorí nahradili zranenú Máriu Čírovú a jej francúzskeho tanečníka Jorisa Yacouba.

Do tretieho kola Let's Dance prišiel Vratko Sirági z Telerána a všetkým vyrazil dych. Zdroj: TV Markíza

Vratko nie je v tanci nováčik, spoločenským tancom sa venoval dlhých 16 rokov od detstva. Napriek tomu mu dalo zabrať nacvičenie úvodného tanca, pretože mali na to iba 4 dni. Porota ho preto tento raz ani nehodnotila a získal imunitu, teda nemohol vypadnúť. Určite by ani nevypadol - to, čo predviedol s partnerkou, úplne dostalo porotu. Stála na nohách, rovnako aj ľudia v sále. Adela o jeho patnerke vyhlásila, že je to "raketa", Tatiana Drexler sa potešila, že ďalší fešák bude obohatením šou a keďže podľa nej je Anička najlepšia zo všetkých tanečníc, "môžeme sa ešte tešiť, čo sa tu stane".

Ani Ján Ďurovčík nešetril chválou. Začal dramaticky: "Toto je fakt zle. Toto je veľmi zle pre všetkých tvojich konkurentov, kolegov. Toto je veľmi zle, ty sa fakt dobre hýbeš." Súhlasil s ním aj Ján Koleník, ktorý podotkol, že všetci, ktorí mali doteraz pocit, že sú za vodou, sú v ohrození.