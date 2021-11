Už je to nejaký ten týždeň, čo dorazila ako nová čerstvá sila medzi súťažiacich farmárskej reality šou fitnestrénerka Michaela Šormanová. Ihneď sa postarala o rozruch – nikto nevie odtrhnúť pohľad od jej buj­ného poprsia. A pritom ešte nedávno mala hrudník takmer plochý. Ako športovkyňa je bojovníčka, ktorá na ceste k cieľu nepozná prekážky, a to vidieť nielen v jej každodennom boji pred kamerami, kde poriadne zamiešala karty, ale i v ceste za nepriestrelným sebavedomím. To jej dvihli dve plastické operácie.

Momentálne predvádza svoje prednosti v reality šou. Zdroj: Archív M.Š.