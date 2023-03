Po dvoch diároch Jany Jandl vydal svoju prvú vegánsku kuchárku. „Kniha nie je len moja, je to práca viacerých šikovných ľudí. Musím špeciálne poďakovať aj Alici Andrašíkovej a tímu vo vydavateľstve News and Media Holding. Jedna vec je napísať recepty, ale potom to musíte celé nafotiť, graficky zalomiť, takže je to „naša“ spoločná kniha. Dúfam, že bude pre ľudí poučnou pomôckou, ako ľahko variť.“ Vegánska kuchárka je rozdelená na štyri ročné obdobia a slúži ako inšpirácia receptov na raňajky, obed a večeru.

Kniha sa krstila počas podujatia Live benefičný workout, kde cvičilo viac ako dvesto žien. Vďaka tomu sa podarilo vyzbierať až 5 200 eur, ktoré poputujú ženám a rodinám v núdzi. Krstnou mamou bola speváčka Dominika Mirgová, ktorá je podľa Janyho Landla prototypom silnej a emancipovanej ženy.

Tréner bol s výsledkom spokojný: „Toto bola najlepšia akcia, akú sme mali v rámci energie, ktorú sme si odovzdali s ľuďmi. Atmosféra, ktorú sme vytvorili s pomocou ľudí a dídžejov, je neuveriteľná.”

Zhreší vôbec Jany v jedle? „Každý recept z kuchárky je extrémne dobrý. Ja obľubujem ryžové rezance a veľmi rád si ich robím na všetky spôsoby. Ak chcem zhrešiť, dám si pizzu. No keď niekomu poviem, že akú, tak sa len pousmejú – jedávam len bezlepkovú margheritu bez syra, čo je pre mnohých ,sucharina‘,“ dodal. „Výnimočne zhreším aj vegánskou zmrzlinou, ale ani to niektorí nepovažujú za extrémne zhrešenie, pretože to bežne jedávajú.“

A negatívne emócie rieši jedlom? >>>