Do vzduchu ani za nič! Vieme, prečo kráska odmietla let v stíhačke.

Festival letectva v Piešťanoch prilákal množstvo nadšencov lietania. Medzi známymi tvárami sme postrehli aj niekdajšiu športovú moderátorku, dnes podnikateľku v oblasti módy Kristínu Kormúthovú. Práve nasadala do prúdového podzvukového lietadla Aero L-39 Albatros. Napokon však nevzlietla.

Trauma navždy

Keď sme ju oslovili s otázkou, či sa netúži previezť v stíhačke, jej výraz tváre hovoril za všetko. „Hoci som sa na letecký festival tešila, dostala som sa sem vďaka kamarátke, ktorá na ňom participovala, no na lietanie v stíhačke by ma nenahovorili. Mne stačí aj vidieť niečo také zblízka, sadnúť si do toho a môcť si pochytať gombíky, páku, no a skvelý dojem umocňovalo množstvo pilotov okolo,“ začala so smiechom. „Ten deň teda nemohol dopadnúť lepšie. V istom momente som však dostala stres, či nebudú odo mňa chcieť, aby som sa previezla v Albatrose, pretože z minulosti mám nie príliš príjemné spomienky,“ netajila Kristína.