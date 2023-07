Ako píše redakcia ŽIVOT, spokojnosť na pracovnom poli však už dlhší čas u Katky zatieňuje fakt, že nie je mamou. V roku 2018 v rozhovore pre spomínanú redakciu o tejto citlivej téme otvorene porozprávala s tým, že s pribúdajúcim časom sa dokonca zmieruje s možnosťou, že dieťa a rodinu mať nebude… „Nie som typ, ktorý by bol zameraný iba na svoju prácu a budovanie kariéry… Záležitosti okolo zakladania rodiny a dieťaťa však človek nevie ovplyvniť a môže sa pre ne iba trápiť. Prešla som si obdobím, keď som sa naozaj trápila, lebo som rodinu a dieťa veľmi chcela,“ odkryla svoje súkromie muzikantka.

„Samozrejme, stále je to ešte otvorené, no už sa zmierujem s myšlienkou, že to možno nevyjde. Žijem naozaj špecifický život a máloktorý muž vie s týmto držať krok a rešpektovať to… Hudba je silnou súčasťou môjho života a ja sa jej neviem a ani nechcem vzdať. Preto to nechávam voľne plynúť. Ani to nechcem nijako tlačiť. Čo má byť, to bude. Som s tým naozaj zmierená,“ dodala Katka, ktorú v minulosti nenaplnená túžba po materstve neraz dohnala až na pokraj psychických síl.

„Keby ste sa ma to opýtali v minulosti, tak by som možno s plačom odišla z miestnosti, lebo by som o tom nechcela rozprávať,“ uviedla bez okolkov. Prešlo pár rokov a svoje pesimistické nastavenie speváčka od základov zmenila. V nedávnom rozhovore pre odborný magazín inVitro totiž poodhalila svoju úprimnú túžbu stať sa mamou, pretože ide o jej veľký nesplnený sen. Zároveň priznala, že pre naplnenie tejto túžby robí podľa vlastných slov všetko, čo sa len dá. „Ženy sú rôzne, niektoré sú spokojné bez detí, ale ja som sa z tohto sna nikdy nevyspala. Budem to skúšať, kým nevyužijem akúkoľvek možnosť, lebo cítim, že tú lásku potrebujem zažiť. Potrebujem vedieť, aké to je. Moja sestra má dvoch synov, vidím, že to je celkom iný život, myslím, že takáto životná zmena by ma naplnila.“