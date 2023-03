Influencerka a bývala účastníčka šou Farma Jana Hrmová (28) sa verejne priznala, že pred pár mesiacmi podstúpila niekoľko estetických zákrokov na svojej tvári. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, nechala si zväčšiť pery, vyhladiť vrásky na čele a upraviť bradu. Vybrala si kliniku u známej lekárky, ktorú však nemenovala. S výsledkom však vôbec nie je spokojná, a to sa riadne buchla po vrecku.



„Naposledy som bola na pery pred štyrmi mesiacmi u jednej populárnej lekárky, ktorá bola aj najdrahšia u akej som kedy bola a som so všetkým mega nespokojná, takže mi odporučte niekoho na rozpúšťanie,“ prosila na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje 219-tisíc fanúšikov, jedna z najznámejších beauty youtuberky na slovenskej scéne. „Botox vydržal mesiac, brada sa mi teraz oneskorene tak zapálila, že som bola sedem dní na antibiotikách,“ posťažovala sa Hrmová, ktorá je nespojná aj so svojimi „novými“ perami. „Čakala som štyri mesiace či sa mi to vstrebe, ale vstrebali sa iba pery a fúzy ostali. Takže aj s drahým lekárom môžete mať zlú skúsenosť,“ dodala na záver brunetka.