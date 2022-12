Ewa Farna je šťastne vydatá za hudobníka Martina Chobota (32) od roku 2017, pričom pár tvoria už deväť rokov. Spájajú ich deti - syn Artur a dcéra Ella. Kedysi boli prepojení aj v kariére, keďže Martin bol 12 rokov gitaristom v Ewinej kapele. Teraz však hudobník vydáva debutový sólový album s názvom Pootvorené dvere. Jedna z piesní je obzvlášť osobná, keďže pojednáva o téme domáceho násilia, ktoré na vlastnej koži zažívala jeho mama.

Ako ozrejmil portál Extra.cz, Eva Chobotová Suchánková pred rokmi o svojom trápení prehovorila v dokumente Českej televízie To všetko z lásky. Od roku 1984 bola vydatá za oveľa staršieho Zdeňka Chobota a v manželstve s ním zažívala peklo. Zakazoval jej stretávať sa s kamarátkami, bil ju a nútil k pohlavnému styku.

„Došlo to tak ďaleko, že som mala na starosti nevládnych rodičov, dve deti, rekonštrukciu domu aj zarábanie peňazí. A prišla Veľká noc, keď páni chodia na koledu. Manžel prišiel vtedy namol a rozbil všetko, čo mu prišlo pod ruku, všetku veľkonočnú výzdobu, kraslice, barančekov, všetko to lietalo... Nakoniec ma zmlátil a povedal, že to všetko robí z lásky,“ znel úryvok desivej spovede Chobotovej mamy.