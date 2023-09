Stred týždňa bol venovaný dvojdňovému módnemu maratónu. V industriálnych priestoroch širšieho centra Bratislavy sa konal osemnásty ročník Bratislavských módnych dní, ktoré organizuje Mária Reháková. Udalosť prišla podporiť aj herečka, Zuzana Vačková a nás zaujímalo, aký vzťah má k móde ona.

,,Povedala by som, že môj vzťah k móde je veľmi praktický. Nie som otrokom módnych trendov, no napriek tomu sa rada obliekam pekne a pohodlne. Snažím sa kupovať si nadčasové kúsky. Teraz sa veľmi podčiarkuje láska k planéte a nemali by sme kupovať zbytočnosti," hovorí sympatická herečka. Darí sa jej držať svoj nákupný košík na uzde a nakupuje naozaj iba to nevyhnutné? ,,Šatník mám pomerne plný, pretože nevyhadzujem. Väčšinu vecí mám takých, ktoré môžem nosiť stále."