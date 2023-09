Moderátor Matej ,,Sajfa" Cifra si nemôže sťažovať. Spolu so svojou rodinkou sa len nedávno vrátili z dovolenky, ktorú trávili v Amerike. S manželkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou (34) patria už roky k stabilným párom šoubiznisu. Doma im robí radosť škôlkarka Sára a Šimon, ktorý svoje prvé narodeniny oslávil za veľkou mlákou.

Veronika sa môže pochváliť postavou, ktorú by jej pokojne mohli závidieť aj bezdetné kolegyne. Nič nie je zadarmo a moderátorka to vie. O svoju figúru sa stará a okrem vyváženého jedálnička pravidelne cvičí. Na svojom instagrame zverejnila fotografie, na ktorých predviedla štíhle nohy a vypracované brucho. Ako to robí?