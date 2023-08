„Môj najstarší chalan má 16 rokov, je to úžasný mladý, chytrý, pracovitý chalan, úžasne vychovaný. Nie vždy to bolo ľahké, prežili sme v živote dosť turbulencií, boli sme spolu menej, než by sme mali, ale nikdy nie je neskoro na veciach pracovať...,“ napísal Karel Vágner k fotografii s mladým mužom.

Ako píše redakcia Báječná ŽENA, nechtiac komentárom prezradil, že sa vídali len zriedka. Zdá sa ale, že je všetkému koniec a malý Bruno a Max budú mať po boku veľkého brata oveľa častejšie.

A čo hovoria na nečakané odhalenie fanúšikovia? „Krásny chlapec, musím povedať, že viete robiť pekných chlapcov,“ znel jeden z komentárov.