Marianna Ďurianová (46) strávila uplynulú nedeľu na dostihovom festivale Turf-gala v bratislavskej Petržalke. Ako píše redakcia ŽIVOT, keďže z detstva jej svet koní učaroval, chcela ho predstaviť aj svojmu synčekovi.

Marianna to zobrala zodpovedne. Elegantne oblečená s krásnym klobúkom na hlave vyparádila aj Romanka a vybrali sa na pravý breh Dunaja. „Ako deti sme s rodičmi chodievali v nedeľu na dostihy do Petržalky. Vždy som sa veľmi tešila, páčilo sa mi to celé ´šme´okolo toho,“ vysvetlila Marianna na sociálnej sieti.

Podľa fotky, ktorú moderátorka zverejnila, však Romanko toto nadšenie po nej nezdedil. Jeho výraz v tvári je pre Mariannu jasným signálom, že koní má na najbližšie mesiace dosť. A uvedomuje si to aj ona. „Moje dieťa až také nadšenie neprejavilo. Ale skúsila som,“ dodala aj so smajlíkmi.