Vždy bola rebelka a zostalo jej to doteraz, hoci je z nej už trojnásobná mama. Agáte Hanychovej nikdy nechýbala guráž a tiež aj drzosť, napokon touto vlastnosťou najviac upútala svojho súčasného partnera a otca svojho tretieho dieťaťa Jaromíra Soukupa. Je to tak, že keď si Agáta niečo zaumieni, môžu aj traktory padať, aj tak si pôjde za svojim...



Je ešte len niečo vyše troch týždňov, čo Agáta porodila svoje tretie dieťa, dcérku Rozárku, no okrem starostlivosti o ňu a obidve staršie deti, syna Kryšpína a dcéru Miu stíha už aj pracovať, a to dokonca prepustila filipínsku pestúnku, s ktorej pomocou pri troch deťoch obzvlášť počítala. Vraj pre jazykovú bariéru, ale reálnejšie bude, že nestíhala Agátinmu tempu.



Hoci po pôrode Agáta vyhlásila, že žiadne drastické zhadzovanie popôrodných kíl sa konať nebude, len vynechá kilá čokolád a litre zmrzlín a začne sa pomaly hýbať, napokon je všetko trochu inak. Agáta začala trénovať box a len tri týždne po pôrode zavesila na sociálnu sieť takú svoju fotku, že jej "holčičkám" spadla sánka. To snáď ani nie je možné, aby takto vyzerala, veď pozrite FOTO v GALÉRII. A potom to prišlo...



Agáta k fotke v elegantnom sexi outfite, na ktorej vyzerá naozaj famózne na to, že je len tri týždne po pôrode a navyše takúto figúru má po troch deťoch, tak k takejto fotke Agáta napísala tento komentár: „No, ešte to nie je ono, ale čo. Keď babička stráži, ide sa na tretie rande.“ A to nemala robiť. Agáta asi netušila, čo to s jej "holčičkami" spôsobí...



Niektoré fanúšičky Agáta právom polichotili, že vyzerá naozaj skvelo, no drvivú väčšinu svojim neustálym sťažovaním sa na svoju postavu riadne vytočila. „Mám vás rada, ale ohľadom postavy už ma nebavíte. Vyzeráte luxusne, vôbec nechápem, čo stále riešite. Iné ženy z toho potom majú akurát komplexy. Pozerám, že ak človek u vás nie je anorektik, tak je tučný,“ napísala jedna z fanúšičiek.



„Agáta, z ženského hľadiska asi chápem, že chcete vyzerať naozaj dobre. Verte, že tak vyzeráte, máte krásnu postavu a buďte rada, že ste zdravá a nemáte žiadne problémy, pretože potom by vám bolo úplne jedno, ako vyzeráte a modlili by ste sa za zdravie. Veľmi vám to pristane. Po troch deťoch vyzeráte super,“ odkázala ďalšia fanúšička, s ktorou sa veľa ďalších zhodlo. „Asi to potrebujete denne počuť, že vyzeráte dobre po pôrode. Inak to nechápem. Nepoznám nikoho, kto rieši tri týždne po pôrode postavu. To už je choré. Desať kíl navyše by vám len prospelo,“ nedávala si servítku ďalšia.