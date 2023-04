Zobudiť sa ráno vedľa polonahého Jána Koleníka je snom mnohých Sloveniek. Teda okrem Janky Majeskej, ktorá tieto scenáre zažíva na vlastnej koži. Prezradila, aké to je natáčať posteľné scény práve s hercom takéhoto kalibru.

„Čo vám mám povedať, je to strašne nepríjemné,“ povedala pre markiza.sk sympatická blondinka. „Je tam okrem nás asi ďalších 20 ľudí okolo a vôbec to nie je také romantickém ako to vyzerá. Navyše, ja som tam už podvádzaná manželka, lebo on má techtle-mechtle inde,“ hovorí herečka. „Tým, že je ten Janík tak strašne milý, zlatý, a profesionálny, tak to bolo dobré, prebehlo to tak ako malo a veľmi som sa nad tým nezamýšľala,“ uzavrela tému milostných scén Janka Majeská.