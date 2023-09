To je vážne ona? 92-ročná Jiřina Bohdalová šokovala svojím vzhľadom. To snáď ani nemôže byť pravda...

Hoci začiatkom tohto roka visel život Jiřiny Bohdalovej doslova na vlásku, keď ju ohrozovala pľúcna embólia, napokon sa legendárna herečka dokázala pozviechať. Ba čo viac... Napriek tomu, že v máji oslávila 92. narodeniny, nevyhýba sa nielen spoločnosti, ale dokonca ani práci. Ešte v tomto veku je stále aktívna a okrem práce pre televíziu prijala aj ponuku účinkovať vo filme.



Legendárna Bohdalka práve nakrúca drámu Svätá, ktorú jej takpovediac na telo napísal Marek Epstein (47). „Scenár sa mi páčil, je hlboký a ľudský,“ hovorí Bohdalová. Réžie sa ujal Jiří Strach (49). Jiřina predstavuje vitálnu ženu vo vyššom dôchodcovskom veku, no keď ľudia zbadali tie zábery, zostali v šoku z toho, ako vyzerá, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



„Práca ma stále ešte baví, aj keď sa to môže zdať trochu zvláštne,“ otvorene priznáva Bohdalka, ktorá sa po prvý raz pred kameru postavila už ako päťročná. A pochvaľuje si ju aj režisér Jiří Strach, ktorý s Jiřinou nakrútil aj film Vrásky z lásky (2012) či televíznu inscenáciu Klietka (2019), ku ktorej napísal scenár Epstein. „Točiť s takmer deväťdesiattriročnou dámou je niečo neuveriteľné,“ tvrdí režisér. „Je zrelá na Guinnessovu knihu rekordov, pretože prvýkrát hrala v roku 1937,“ pripomína ešte Strach. S Jiřinou Bohdalovou ho čaká nakrúcanie ešte celý september.



A prečo Bohdalová neodolala ponuke nakrúcať tento film? Dej filmu ju totiž vrátil do doby, keď chodila za svojím otcom do komunistického kriminálu. „Otec zažil minulý režim veľmi zblízka. Tento film vzniká aj preto, aby sme sa do tej doby nikdy nevrátili,“ myslí si herečka. Bohdalová vo filme stvárni dôchodkyňu, ktorá píše knihy a prednáša na školách o hrôzach totalitnej moci a zážitkoch zo sovietskeho gulagu. „Scenár sa mi páčil, pretože je hlboký a ľudský. A aj preto, že je tam pre hercov, ako sa hovorí, mäso na kosti. Je tam skrátka čo hrať,“ dodala pre blesk.cz spokojná herečka.