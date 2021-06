Fitneska a exfarmárka Lucia Mokráňová prežívala ničivé tronádo zvlášť citlivo - v Hodoníne, ktorý bol tiež zasiahnutý, totiž žije jej mama aj brat. Ten natočil z okna blížiace sa tornádo, smerujúce rovno na neho.

Lucia na instagrame vyliala svoj strach: "Panebože, prave teraz v Hodonine, mama mi volala, že im tornádo zničilo dom a zobralo celú strechu. Bracho mi natočil video z nášho bytu, že to ide na nho. Lietajú autá, strechy, kamióny, všetko."

Lucia, ktorá v strachu vyzvala všetkých, aby sa schovali do bezpečia, priznala, že bola v Hodoníne doma v utorok a už vtedy padali stromy z víchrice, no ani vo sne jej nenapadlo, že by prišlo tornádo. Keby vraj zažila tornádo, skolabuje od strachu. Nečudo, kolabovali mnohí, aj mnohí ľudia ktorí prežili vojnu, hovorili o tom, že toto bolo horšie!