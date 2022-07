Na MFF v Karlových Varoch sa objavila princezná Arabela, teda slovenská herečka Jana Nagyová. Spoločne s českým hercom a režisérom Janom Budařom predstavili rozprávku Princ mamánek, po slovensky mamáčik, ktorý sa do kín dostane na jeseň. Viedla však k nemu tŕnistá cesta.

Vie sa predávať

Jan Budař je úspešný herec, muzikant, režisér, výborne píše. Naozaj je to kreatívna osobnosť. Kolegovia si však z neho robia srandu, že keď ho niekto vyhodí dverami, on vlezie oknom. Inými slovami, pre svoje projekty urobí všetko a nevadí mu natískať sa. Keď ho pozvú do televízneho programu, nezabudne doniesť svoje cédečka a vymenovať všetko, kde hrá a čo chystá.