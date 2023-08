Aktuálne ťahá do kín fanúšičky Tomáša Maštalíra film s názvom Nikdy nehovor nikdy. Hrá v ňom Petra, majiteľa firmy ponúkajúcej výškové práce, otca dvoch tínedžerov, ktorí sú pre neho istým spôsobom stredobodom vesmíru, no ktorý už necíti k svojej žene to, čo by mal. „Peter je síce v dlhodobom manželskom vzťahu, ale jeho manželka Lenka je väčšinu roka pracovne v Afrike, takže je na deti sám. Aj preto príde moment, keď si povie, že to už takto ďalej nechce,“ povedal Tomáš o svojej postave. V deň rozvodu do jeho auta nacúva čerstvo rozvedená Naďa. Aj ona má deti. To ešte Peter netuší, že sa s ňou stretne na hodinách jogy. Príbeh zbližovania a hľadania cesty k sebe, a to nielen dospelých, ale aj detí, sa môže začať...

Pripomienky k veci

Obe Tomášove filmové partnerky si nevedeli prácu s ním vynachváliť. Lenka Krobotová, ktorá hrá zapálenú lekárku a exmanželku, ľutovala, že s ním nemala viac natáčacích dní. „Tomáš je veľký profesionál, dobrý herec, veľmi láskavý človek. Povedala by som, že sme na seba boli tak zdravo emočne napojení. Cítila som, že sa o neho môžem oprieť a že mi je veľkou hereckou oporou,“ povedala česká herečka, ktorá sa len nedávno vydala.

Prvý raz sa na pľaci s Maštalírom stretla aj Češka Tereza Kostková (47), v súkromí vydatá za slovenského režiséra Jakuba Nvotu. „Čo vám poviem. S Tomášom sa mi spolupracovalo krásne! Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál,“ chválila.

Mať za otca Maštalíra sa páčilo aj jeho filmovým deťom. „Pôsobí na mňa ako pravý oco,“ povedal Vladimír Ďatelinka alias syn Martin. Viktoria Jaslovská alias dcéra Barbora dodala: „Tomáš mal počas natáčania viacero pripomienok, ktoré boli k veci a veľmi vhodné. Prekvapila ma jeho profesionalita.“

FOTO SPOKOJNÝCH ČESKÝCH KOLEGÝŇ V GALÉRII.

Jogu skúšal aj režisér

Mimochodom, režisér Braňo Mišík napísal aj scenár a využil v ňom viacero tém zo svojho života. Otec štyroch detí sám zažil rozvod a hľadal cesty, ako urovnať vzťahy, aby deti netrpeli. Má aj skúsenosť s jogou, do ktorej „navliekol“ Tomáša Maštalíra. Jeho postava Petra sa ocitá na kurzoch jogy, aby nemusel absolvovať operáciu chrbtice. Inštruktorkou je práve rozvedená Naďa, s ktorou sa ťukol autom na parkovisku pred súdom.

Joga vraj hercovi problém nerobila, je zvyknutý hýbať sa. „Žiadnemu športu sa nevenujem kontinuálne, pretože pri mojom pracovnom programe sa nedá niečomu venovať pravidelne,“ povedal. „Ale využívam časové okná, aby som vykonával akýkoľvek druh aktivity. Pre mňa je oveľa ťažšie vôbec sa nehýbať, ako robiť nejakú športovú činnosť, do toho sa nútiť vôbec nemusím.“

Vďaka profesorovi

Režisér Braňo Mišík, ktorý prvý raz spolupracoval s Tomášom Maštalírom pred 24 rokmi na svojom absolventskom filme, preniesol dej aj do Afriky. Ako povedala Lenka Krobotová, predstaviteľka lekárky Lenky, Afrika ju natoľko očarila, že sa tam plánuje vrátiť. Producentka filmu Oľga Núñézová prezradila, že filmovanie v Keni umožnil infektológ, profesor Vladimír Krčméry (†62): „Jeho tím nám tam vytvoril skvelé podmienky. Napriek tomu, že výroba bola náročná a vo veľmi krátkom čase sme museli natočiť množstvo scén, skúsenosť s jeho tímom a úžasnými ľuďmi bola pre nás obohacujúca. Zo srdca ďakujeme.“