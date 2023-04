Ako píše redakcia EMMA, Tomáš pochádza zo Štúrova, no už roky žije a podniká v ďalekom Thajsku. Jeho zameraním je marketing pre rôznych klientov. Venuje sa aj príležitostnému herectvu či modelingu a samozrejme, je to i veľký lámač ženských sŕdc. Okrem toho je to ambiciózny muž, ktorý dokázal si vybudovať silné impérium. No pozrite napríklad, ako si žije.

Na sociálnej sieti často pridáva zábery zo súkromia a tak svojim fanúšikom odhaľuje aj to, ako býva. Zaujímavý kúsok má Tomáš aj v spálni. Netradičným, no štýlovým prvkom je mramorové obloženie steny za posteľou.