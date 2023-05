Bývalý superstárista Tomáš Bezdeda sa čoskoro stane otcom. So svojou manželkou Ivanou čakajú chlapčeka. Ako píše redakcia WANDA, hoci ich pôrod čaká už o mesiac, mladomanželia nemajú ešte stále v mene svojho synčeka jasno. Jednu vec však vedia určite, a to, že pôjde o tradičné slovenské meno.

Zaľúbený pár pomaly pristúpil k niektorým návrhom, pričom niektoré vás naozaj prekvapia. „No táto dilema sa stále nerozlúskla, pretože mne by sa páčilo Tomáš, ale potom by mi asi vadilo, že by mne hovorili starý Tomáš a on by musel byť junior, ale asi sme rozhodnutí, že chceme dať také rýdze slovenské meno,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas budúci otecko.

