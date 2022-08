Keď dostal spevák otázku, prečo sa v jeho živote tak dlho neobjavila žiadna žena, odpovedal: "Asi som nestretol ženu, ktorá by bola taká silná a mala taký nadhľad a akceptovala by veci, ktoré sa okolo mňa dejú. Keď som napríklad na nejakom vystúpení, tak sa baby chcú so mnou odfotiť… Keď som chcel začať nejaký vzťah, stretol som sa s tým, že to stroskotalo na žiarlivosti. A nechcel som byť s niekým, komu to musím stále vysvetľovať, že toto je môj svet. Som verejne známa osoba a to k tomu patrí."

Tomáš vraví, že sa stretával so situáciami, keď okolie odhováralo potenciálnu priateľku od toho, aby s ním randila vetou - s tým sa nestretávaj, to je muzikant, bude prelietavý. "Máme povesť neverníkov a sukničkárov," povedal pre týždenník Život.

"Po dlhom čase som našiel niekoho, koho som hľadal. Hovorí sa, že človek sa zaľúbi raz alebo dvakrát tak naozaj. Ja zažívam to najsilnejšie, čo som kedy zažil. Môžem to úprimne povedať. Predtým som necítil toto. Niečo mi vnútorne hovorilo, že to nie je ono. A teraz mi ten vnútorný hlas nič nehovorí."