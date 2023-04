Nezabudnuteľný deň

Ako píše redakcia ŽIVOT, dvoja sa vzala v marci tohto roka a na svadbe oznámili aj to, že čakajú bábätko. Dokonca hosťom odtajnili aj pohlavie. Bude to chlapček. „Vedeli sme to od októbra. Bolo to to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Samozrejme, okrem toho, že som stretol Ivanku. Toto sú životné situácie, ktoré človek nečaká, ale keď prídu, sú veľmi pekné. Bol to veľmi príjemný šok, aj keď sme bábätko plánovali. Synček je pre nás Boží dar, pretože v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou otehotnieť. Som rád, že sa nám to podarilo,“ odkryl svoje pocity Tomáš Bezdeda, ktorý sa na deň plný šťastia a radosti pamätá veľmi dobre.

„Prišiel som z vystúpenia a Ivanka mi to povedala. Kým mi to došlo, chvíľu to trvalo. Ale potom sme sa vyobjímali a veľmi sme sa tešili. Na toto sa nikdy v živote nedá zabudnúť,“ hovorí spomínanej redakcii Tomáš a stále dojatý pokračuje: „Tehotenstvo prebieha perfektne a termín máme niekedy v júni,“ pochválil sa spevák, ktorý už teraz vie, že chce byť partnerke počas pôrodu oporou. „Keď pôjde všetko, ako má, veľmi rád by som bol pri pôrode. Ovplyvňuje to však veľmi veľa vecí. Vychádza to v lete a sú tam už naplánované nejaké koncerty, ktoré nemôžem zrušiť. Samozrejme, pôrod je priorita, ale niektoré veci naozaj neovplyvním. Dôležité je, aby všetko dobre dopadlo a bábätko sa narodilo zdravé. To je pre mňa alfa a omega,“ hovorí spevák, ktorý sa zviditeľnil v prvej speváckej súťaži SuperStar.

