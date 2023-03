A je to...

Sobota 11.marca bola pre Tomáša Bezdedu výnimočná, v žilinskom kostole povedal áno svojej snúbenici. Spevák, ktorý dlho hľadal tú pravú, sa rozhodol oženiť necelý rok potom, ako sa dali dokopy. Netajil, že by už chcel rodinu. Vyzerá to tak, že sa mu to aj splní.

Nevesta sa svojimi svadobnými šatami ani nesnažila niečo skrývať. To, že sa z dvojice stanú ešte tento rok rodičia, napovedajú aj slová, ktoré napísal ženích na sociálnej sieti k svadobnej fotke: "Budem ťa milovať navždy!!! ❤️🍀 @ivanalestanova ste moje všetko. Svadba, láska, rodina." Gratulujeme.

