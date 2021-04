Vojvoda z Edinburgu zomrel 9. apríla na hrade Windsor, tam, kde to miloval. Odišiel dva mesiace pred svojimi stými narodeninami, presne v deň, keď jeho syn princ Charles oslavuje výročie sobáša s Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu. Tento rok sa toto výročie, samozrejme, nepripomínalo – po iné roky pár zvyčajne zverejnil na sociálnej sieti fotografiu a poďakoval fanúšikom za podporu.

Anketa Sledovali ste v televízii priamy prenos z pohrebu princa Philipa? áno 100% nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prvý raz bez lásky

Princa Philipa pochovali 17. apríla. Trpkú príchuť bude mať teda aj ďalší osobný sviatok. Kráľovná Alžbeta II. sa totiž narodila 21. apríla, tento rok dovŕši 95 rokov. O oslave štyri dni po pohrebe milovaného manžela, za ktorého bola vydatá 73 rokov, takisto nemôže byť ani reč.

Podľa britských médií strávi panovníčka narodeniny prakticky iba so svojím personálom, ktorý je s ňou v jej windorskej „bubline“, a s najbližšími. Už minulý rok boli jej narodeniny poznačené pandémiou – preto zrušila aj tradičné vypálenie sálv z diel na jej počesť na rôznych miestach Londýna, namiesto toho sa prihovorila v televízii národu. Tento rok sa k pandémii pridala aj nenahraditeľná strata.

Kráľovná oslavuje narodeniny dvakrát – súkromne 21. apríla a verejne, v spojení s vojenskou prehliadkou, v júni, keď je už lepšie počasie. Ako to bude tento rok, nevedno.

Dve hodiny debaty

Bolesť v srdci nad stratou manžela by panovníčke mohla aspoň čiastočne stlmiť prítomnosť najbližšej rodiny, ktorá sa teraz zomkla. Podľa britského portálu Daily Mail má princ Harry otvorenú spiatočnú letenku do Ameriky, kde na neho čaká Meghan. Predpokladá sa teda, že by mohol ešte zotrvať až do narodenín svojej babičky, ktorá svojho času vyhlásila, že ho bude vždy milovať.

Na pohreb princa Philipa kráčali za Land Roverom, v ktorom sa viezla rakva, s kamennými tvárami bratia Willam a Harry oddelení bratrancom. V kaplnke sv. Juraja na hrade Windsor, kde prebiehal obrad, sedeli ďaleko od seba. Až pri východe z kaplnky došlo k momentu, na ktorí všetci čakali. Kráčali vedľa seba a zhovárali sa. Britský bulvár si už tradične najíma odčítačov z pier, a tak priniesol aj pár viet, ktoré si medzi sebou povedali.

Smútiaca kráľovská rodina opustila kaplnku sv. Juraja. Princ Harry a princ William odkráčali bok po boku. Zdroj: twitter

Skonštatovali, že obrad bol skvelý, a taký, ako by si to vojvoda želal. Išlo skôr o zdvorilostnú komunikáciu, s vedomím, že ich snímajú kamery. Či to bolo divadlo, alebo naozaj úprimnú bezprostrednosť, vedia len oni. Zvyšok rodiny sa však podľa médií nevie preniesť cez to, ako na nich Harry zaútočil. William, Harry aj ich otec sa však vraj po pohrebe zhovárali dve hodiny...

Rozdelenie úloh

Pri debate, ktorú povedie v dohľadnom čase princ Charles s kráľovnou a Williamom o tom, komu padne na plecia aká verejná povinnosť, už Harry nebude. Ten hodil svoje povinnosti cez palubu nie pre vek ako jeho dedko Philip v roku 2017, ale pre túžbu po absolútnej voľnosti.

Princ Philip absolvoval počas svojho aktívneho života množstvo pracovných ciest, ale aktívny bol aj Harry. Rodina teda bude tvoriť akčný plán do ďalšieho obdobia. Ako na tom bude psychicky kráľovná, ťažko povedať. Aj keď je to žena zvyknutá na prekonávanie kríz a zvládanie povinností, stratu partnera psychológovia považujú za jednu z najhorších tráum.

Odišiel blízky priateľ

V deň pohrebu princa Philipa sa stala ďalšia smutná udalosť, ktorá určite poznačila kráľovnej dušu. Zomrel totiž jej blízky priateľ a milovník koní Sir Michael Oswald. Mal 86 rokov. Pre kráľovnú manažoval dlhé roky jej stajne. Alžbete radil aj pri vsádaní na dostihoch, jazdecké preteky boli ich spoločnou vášňou. V seriáli Koruna, ktorý nahneval kráľovskú rodinu, sa naznačovalo, že Oswald bol do kráľovnej zamilovaný.

Povedala to brošňou

Kráľovná prehovorila svojou brošňou. Nosí ju pomerne často, mala ju i na svadbe princa Harryho. Je z kolekcie jej starej mamy, ktorá bola nemeckého pôvodu, a tak si uctila aj nemeckých príbuzných vojvodu.

Kráľovná Alžbeta II. na pohrebe princa Philipa Zdroj: Twitter

Najelegantnejšia

Z dám najviac pútala na pohrebe pozornosť Kate Middleton (39). Obliekla si kabát s výraznou mašľou dokonalej protokolárnej dĺžky od značky Catherine Walker.

JB 83 Windsor - Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu prichádza na pohreb britského princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, v areáli Windsorského zámku vo Windsore 17. apríla 2021. Philipovo telo previezli zo súkromnej kaplnky pred vchod hradného areálu na špeciálne upravenom Land Roveri, ktorý pomohol navrhnúť sám princ. Odtiaľ sa začne čestný osemminútový sprievod, ktorý budú tvoriť príslušníci kráľovskej námornej pechoty a ďalších zložiek b Zdroj: Chris Jackson

Pod ním mala oblečené zrecyklované šaty značky Roland Mouret s asymetrickým výstrihom za 1 800 eur. Mala ich oblečené v roku 2018 na pietnej spomienke na obete svetových vojen. Outfit dotvorila tiež zrecyklovaným fascinátorom Philip Traece.

Šperky mala výnimočné – perlový náhrdelník s diamantmi bol z osobnej zbierky kráľovnej, mala ho na sebe aj princezná Diana. Kate ho mala aj na oslave 70. výročia sobáša Alžbety II. Jej výzor bol znakom oddanosti kráľovnej.