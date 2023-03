Ani sa nechce veriť, že Simona Krainová má po päťdesiatke, stále má totiž postavu bohyne, a pri jej životnom štýle zrejme ešte aj dlho mať bude. Napokon, že majú v rodine okrem vytrvalosti aj dobré gény, svedčí jej o 5 rokov staršia sestra, ktorá sa pýši postavou modelky, hoci ňou nikdy nebola, a vyzerá neskutočne dobre.



Simona si svoj vek nechce pripustiť, a tým poriadne štve poniektoré jej sledovateľky. A keďže na sociálnu sieť zvykne nezriedka dávať pomerne provokatívne fotky, má o zábavu v podobe hejtov postarané. Našťastie si z nich Simona príliš ťažkú hlavu nerobí, vyočiť ju dokáže len to, keď sa niekto naváža do jej dvoch synov.



Najnovšie sa vša Simona pochválila fotkou, na ktorej sa ukázala tak, ako ju pánboh stvoril, a to sa ešte len spustila mela. Simona vyzerá, napokon, ako vždy, famózne, no fanúšičky jej to opäť raz nedarovali. "Nádherná je!.. Bomba fakt! krásna .... ale neviem no .. podľa mňa toto nepotrebuje, tento pohľad by si mal užívať len jej muž ... nie celý svet .. môj názor," napísala jej sledovateľka Martina. A Jitka to už za všetkých hejterov len zaklincovala: "Prečo takto? Ako už tu niekto napísal...je to príjemne Vašim synom?"



Našlo sa však aj dosť takých, ktoré Simonu považujú za bohyňu a jej fotky aj patrične ocenili: "Keby som vyzerala ako ona v 50, tak sa takto fotím každý deň!" na rovinu napísala Gabriela. "Kiež by sme vyzerali vo veku pani Krainovej ako pani Krainová všetky! Ste nádherná žena a Vaša práca je hovoriť cez obrázky. Držím palce a prajem zaslúžené úspechy," vyslovila svoje želanie aj Angie.