Jednorazové zatmenie mysle alebo závislosť? Túto otázku si zrejme kládli všetci, ktorí sa v priebehu minulého týždňa dočítali o tom, že známeho moderátora pristihli opitého pri šoférovaní. Tvár spravodajskej televízie TA3, Noro Dolinský, šoféroval pod vplyvom alkoholu a po prijatí anonymného tipu ho zadržala polícia. Putoval rovno do cely predbežného zadržania. Dolinský sa v rámci superrýchleho konania už postavil aj pred súd a vypočul si jeho verdikt. Okrem peňažného trestu v sume 5 000 eur a varovania, že ak nezaplatí, pôjde do väzenia na celý jeden rok, dostal aj zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlo na skúšobnú lehotu tri roky.

Pred kamerou zrejme skončil

Nanešťastie, to ani zďaleka nie je všetko. Moderátor, ktorý donedávna vo svojej relácii V politike spovedal politikov, sa už pred kamery tak skoro nepostaví. V štúdiu ho dočasne nahradí šéfka spravodajstva Zuzana Martináková.

Televízia však nad ním palicu ešte úplne nezlomila. Aj keď ho okamžite stiahla z obrazu, výpoveď mu aspoň zatiaľ zrejme nehrozí. „S Norom Dolinským, ktorý pracuje pre TA3 viac ako 10 rokov a na moderátorskej pozícii odviedol skvelú prácu, budeme hovoriť o možnosti ďalšieho uplatnenia v televízii mimo kamier,“ vyjadrila sa k situácii šéfka komunikačného oddelenia TA3 Oľga Dúbravská.

Preverí to psychiater

Podľa informácií, ktoré nám poskytol odborník na závislosti, MUDr. Ľubomír Okruhlica, človek, ktorého pristihnú opitého za volantom, musí navštíviť psychiatra len v prípade, že chce získať späť svoje vodičské oprávnenie.

Kto by však nechcel naspäť vodičák? „V prípade, že je človek prichytený s alkoholom za volantom, pozastavuje sa vodičské oprávnenie, a ak ho daný človek bude chcieť dostať naspäť, bude musieť ísť na vyšetrenie k psychiatrovi, ktorý posúdi, či ide o závislosť, alebo o jednorazovú záležitosť. Ak psychiater zistí, že ide o závislosť, tak bude daný človek musieť absolvovať liečbu, ktorá by mala trvať aspoň rok nepretržitej abstinencie,“ vysvetlil nám.

Vodič v takomto prípade o mnohých veciach rozhoduje sám. Dokonca si môže sám nájsť psychiatra, ktorý rozhodne, ako budú ďalej v prípadnej liečbe postupovať, alebo sa človek vôbec nemusí liečiť.

„Nemusí to byť nevyhnutne lôžková liečba, ale aj ambulantná. Lekár však v tom prípade musí dokumentovať, že pacient alkohol dlhodobo nepil. Pacient by v prvom rade mal absolvovať dôkladné vyšetrenie a potom treba pravidelne overovať, či abstinuje, alebo nie. Jednak sa to dá overiť štandardnou dychovou skúškou, ale v takýchto prípadoch sa to dá overiť aj toxikologicky, z moču, kde sa dá zistiť aj niekoľko dní dozadu, či pacient pil, alebo nie. V prípade, že ide o závislosť, je nutné, aby pacient kontinuálne abstinoval, aby nedošlo k recidíve. Všetko závisí od toho, aká je tá závislosť, v akej fáze a v akom stave je pacient, ale, samozrejme, všetko je dobrovoľné,“ uzavrel Okruhlica.

