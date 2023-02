Ivonu Selníkovú všetci poznajú ako partnera SuperStaristu Martina Chodúra. No tak ju, ako aj jej partnera spájal v minulosti vzťah ku Karlovi Gottovi...

Ešte predtým, než sa úspešný SuperStarista a víťaz prvej Československej SuperStar Martin Chodúr (33) dal dokopy so svojou budúcou partnerkou Ivonou Selníkovou, prišiel do kontaktu s Karlom Gottom (†80). Bolo to práve počas súťaže Superstar v roku 2009, v ktorej bolo jedno súťažné kolo venované práve 42-násobnému Zlatému Slávikovi, nazvané Pocta Karlu Gottovi. V ňom mal každý súťažiaci zaspievať jednu Gottovu pieseň.

Chodúrovi sa ušla Gottova pieseň Oči sněhem zaváté, a Martin mal čo robiť, aby ju zaspieval tak, ako si predstavoval. Išlo mu totiž nielen o zvládnutie skladby ako takej, ale aby z jeho spevu mal pôžitok aj samotný Karel Gott, ktorý sa kola zúčastnil osobne.

Aj budúca partnerka Martina Chodúra Ivona Selníková prišla do kontaktu s Karlom Gottom a tiež jej záležalo na jeho spokojnosti, hoci v trochu inej oblasti.