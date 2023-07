Miss World 2006 z dovolenky zverejnila aj nikoľko záberov v plavkách bez retuše, čo využili niektorí “fanúšikovia“, aby si do českej krásky mohli rypnúť. Ako píše redakcia ŽIVOT, Taťána má na záberoch červené bikiny a pózuje na pláži. Ako to už býva pri verejne známych ženách, negatívne komentáre si dovolia napísať najmä ženy...

„Ja si proporcie modelky predstavujem inak," adresovala Taťáne Stanislava, no pridal sa aj sledovateľ Martin. „Už to nie je to, čo to bývalo," napísal. Našťastie, krásku podržali aj skalní fanúšikovia, ktorí v nej budú vždy vidieť bohyňu. „Aj tak ste stále najkrajšia Miss, čo tu kedy bola," pochválil ju Matess. „Mať vaše telo, chodím celoročne do obchodu v plavkách," zavtipkovala Lucia.