S Dádou Patrasovou to ide strmo dolu. Člen televízneho štábu prehovoril, no tie slová asi nikoho nepotešia...

Keby tvorcovia relácie "Víkendová Snídaně na Nově" vysielanej v priamom prenose tušili, čo ich čaká, keď si pozvú do vysielania Dagmar Patrasovú, asi by si dobre rozmysleli, či si ju vyberú ako hosťa relácie. Niekdajšia hviezdna herečka, speváčka a moderátorka sa síce tešila, že je po dlhšom čase v televízii, no tvorcovom relácie, ale aj divákom zvieralo srdce, keď videli, v akom je stave...



FOTO Na Dádu Patrasovú bol žalostný pohľad!

Pohľad na Dagmar Patrasovú totiž jej fanúšikom lámal srdce. Dáda vyzerala v tvári opuchnuto a nehovorila úplne zrozumiteľne. Diváci v diskusiách mali hneď jasno, podľa mnohých z nich údajne nemala byť úplne triezva. Keďže o Dádiných problémoch s alkoholom sa už viackrát zmienil aj jej manžel Felix Slováček, časť divákov vyčítala televízii, prečo si ju pozvali do živého vysielania, mohli predsa tušiť, že tento problém môže nastať...



A teraz prehovoril člen štábu, ktorý pre extra.cz prezradil, čo sa dialo v televíznom štúdiu po príchode Dády Patrasovej, keď moderátori zistili, v akom stave prišla. „Keď prišla, začal sa tu neuveriteľný stres, pretože Dáda… jednoducho bolo jasné, že ak sa nezasiahne, ak ju nezachránime, bude z toho kolosálny problém,“ otvorene priznal zdroj.



„Moderátori Pavel Svoboda a Miluše Bittnerová sa nakoniec medzi sebou dohovorili, že to viac-menej všetko vyrozprávajú za ňu, a klobúk dole pred ich profesionalitou,“ uviedol zdroj a pokračoval: „Väčšina sledujúcich si samozrejme všimla to, ako to s naším hosťom je, ale verte mi, že v zákulisí a priamo na mieste v štúdiu to bolo oveľa horšie, než to, čo videli diváci v televízii.“ Nech už je dôvodom Patrasovej stavov čokoľvek, osobné smútky a problémy, nevery jej manžela Felixa Slováčka, pravda je však taká, že s Dagmar Patarsovou to skutočne vyzerá byť podobné, ako svojho času s Ivetou Bartošovou. A zatiaľ nikto nenašiel spôsob, ako jej pomôcť, no obavy, že tiež môže skončiť takto tragicky, sú čoraz väčšie a právom...