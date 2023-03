Manželke Karlosa Vémolu asi nie je veľmi čo závidieť, pomerne často musí čeliť škandálom svojho manžela. No keď sa nedávno objavila v spoločnosti, po prvý raz od Karlosovho škandálu v Thajsku, ak nerátame vyzdvihnutie Karlosa na letisku v Prahe, všetci boli prekvapení, ako dobre vyzerala a najmä akú dobrá náladu mala.



Lela priznáva, že život po boku Karlosa je náročný, ale ona to všetko zvláda. „Za tie roky som si na to už zvykla. Samozrejme, že byť manželkou môjho muža je krásne, ale zároveň veľmi náročné. Neviem, či by to nejaká žena takto úplne dala,“ zdôverila sa Blesku Lela. „Ale myslím, že som silná osobnosť. A hlavne sme s manželom veľmi silná dvojka, takže nás nič nerozdelí,“ povedala manželka zápasníka MMA nielen v narážke na jeho thajskú aféru, kedy bol zachytený v blízkosti blonďavej barmanky Lary z Brna.



Lela sa však mení nielen svojimi postojmi ku Karlosovým aféram, ale celkovo zmenila aj svoj zjav. Končí s výstrihmi, vyžíva sa v elegancii a chce výrazne ubrať na umelosti. Dokonca ľutuje niektoré plastiky. „Štýl elegancie sa mi páči, cítim sa v ňom skvele. Stará Lela nadobro odišla, ja už iná nebudem. Budem uberať. Mám ešte niečo, čo potrebujem urobiť. Potrebujem opraviť veci, ktoré sa nepodarili. Všetkým ženám radím, aby si starostlivo vyberali doktorov, ku ktorým pôjdu," povedala Super.cz Lela.



"Teraz naposledy som bola na zákroku, kedy mi odstraňovali laserom jazvy po operácii nosa," prezradila Lela. Čo však hovorí milovník „preplastikovaných“ žien Karlos na to, že Lela chce unrať s plastikami? „Myslím si, že aj jemu sa to začalo páčiť. Dostáva sa do veku, keď sa na veci začína pozerať inak," tvrdí Lela. A ak by chcel, aby zase podstúpila nejakú plastickú operáciu? „U mňa už by nepochodil. Každá žena sa vyvíja. Mám 33 rokov, vybrala som si túto cestu a som spokojná," uzavrela Lela.