Habera a Peštová patria k najstabilnejším párom v šoubiznise. Vychovali spolu 3 deti a stále sú spolu šťastní. Daniela otvorene prehovorila o tom, prečo im to aj po rokoch stále klape a prečo spolu vydržali dodnes. Keď sa stretli, ani jeden z nich totiž netušil, o akú "známu" osobnosť ide. "Možno aj to je dôvod, prečo sme spolu dodnes. A tiež to, že každý často cestujeme sám. Ale tiež je dôležité sa rešpektovať, milovať a nevytáčať jeden druhého," prezradila modelka.



To, že spolu nie sú na každom kroku, určite ich vzťahu prospieva, a tak si vedia byť stále vzácni. Prácu rieši každý zvlášť a úplne im to vyhovuje. „Ja som s ním snáď nikdy nešla na žiadny jeho koncert. A on modelingové akcie tiež nevyhľadáva. Naše práce sa neprelínajú, ideme si každý to svoje," priznala pre server super.cz.

Zato Haberovi stačilo zavesiť na sociálnu sieť jedinú fotku, a hneď bolo všetkým jasné, prečo im to dodnes klape. Tá fotka je z obdobia, keď sa dali s Danielou dokopy a Habera je na nej podľa fanúšikov "vysmiaty ako lečo". Keď tú fotku uvidíte, pochopíte, prečo. Na zverejnenú fotku hneď zareagovali mnohé známe osobnosti, ale aj neznámi ľudia, ktorí mali možnosť danú situáciu pred rokmi vidieť na vlastné oči.

Habera k dávnej fotke pripísal tento text: "Pred pár rokmi, zdá sa, že som si to celkom, ako sa dnes moderne hovorí, užíval," a pripojil smajlíka. Na fotku hneď zareagovali Tereza Maxová a Gabriela Drobová, že si tú situáciu presne pamätajú, lebo tiež boli pri tom, no najlepšie to vystihla Silvia Lakatošová: "Si bol úplne namotaný, a si aj dodnes," napísala nekompromisne.