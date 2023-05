Nemá na ružiach ustlané. Lela Vémola si na svoju adresu už vypočula kadečo, jednak kvôli svojmu manželovi, s ktorým to nemá ľahké, a napriek tomu s ním stále zostáva a "kryje mu chrbát". A druhá vec, ktorú jej mnohí vytýkajú, je jej imidž a početné estetické zákroky, ktoré podstúpila nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojmu manželovi a pre ktoré vyzerá dosť neprirodzene. No Karlos sa už dávnejšie vyjadril, že čím neprirodzenejšie žena vyzerá, tým viac sa mu to páči...



No v ostatných týždňoch bádať, že Lela je celkom iná, radikálne zmenila imidž, a to nielen tým, že sa oblieka oveľa decentnejšie, než mala vo zvyku, takže už nepôsobí tak vulgárne ako kedysi. Lela sa začala aj inakšie líčiť a jej fanúšičky si to nevedia vynachváliť.



Nedávno sa Lela na sociálnej sieti rozhodla ísť s kožou na trh a zverejnila svoju "nahú" fotku, pozrite v GALÉRII, fanúšičky pri pohľade na ňu žasli. "Ľudia sa ma často pýtajú, koľko mám rokov...odpovedám im, že som vo veku ženy, ktorá sa stále cíti ako dievča. Príliš stará nato, aby som sa vracala do minulosti. A ešte príliš mladá nato, aby som prestala snívať," napísala Lela k fotke, na ktorej je nenalíčená, a tak vyzerá veľmi sviežo, pôsobí skôr ako dievčatko .



Fanúšičky Lelinu snahu o prirodzenejší vzhľad ocenili: "Krajšiu fotku som od vás nevidela a to hovorím celkom úprimne," napísala jej Barbora. "Nádherná, ukazujte sa takto viac," podporila ju Jana. "Nenechali ste si zmenšiť pery? Aj v stories vyzeráte nejako inak a skvele! Ale neviem povedať, čo sa zmenilo," snažila sa vypátrať príčinu Lelinej zmeny Aneta. "Tu ste veľmi omladli a pristane vám to viac," uzavrela Alžběta. Nuž, potvrdilo sa ono známe, že menej je viac, u Lely obzvlášť.