Majú to šťastne za sebou. Tomáš Bezdeda a jeho vyvolená Ivana Lešťanová majú za sebou ich veľký deň. Ako prvá sa svadobnou fotkou na sociálnej sieti pochválila mladá nevesta Ivana, ktorá k nej napísala len krátke "A je to!" Neskôr na svojom účet na sociálnej sieti pridal fotku z kostola aj ženích Tomáš Bezdeda, ktorý ňou prezradil podstatne viac, a síce že okrem veľkej lásky, ktorú cíti k Ivane, budú o pár mesiacov kompletnou rodinou, a to je najviac.



Tomáš nedávno o chystanej svadbe s Ivanou prezradil, že na ňu pozvú len blízkych a zopár priateľov. No keď zverejnil na sociálnej sieti svadobnú fotku, z gratuláciami sa priam roztrhlo vrece, blahoželali mu tak známi, ako aj neznámi. A že Tomáša majú radi v tom našom šoubiznisovom rybníčku, svedčí aj množstvo gratulácii práve od známych osobností.



Medzi prvými mu sociálnej sieti zablahoželal Miro Jaroš, ktorý sa však aj osobne zúčastnil na svadbe. "Malý princ našiel svoju princeznú," napísal Jaroš a Tomášova fanúšička Janka hneď dodala: "To je to najkrajšie, Tomáš si to zaslúži." Miro Jaroš potom na svojom účte na sociálnej sieti zverejnil krátke video s mladomanželmi z kostola, ku ktorému napísal jediné slovo: Bezdedovci. A vo zvuku k nemu pripojil úryvok z piesne Tomáša Bezdedu Krásne krásna: "Si krásne krásna, viem, Si jednou z hviezd. Si pre mňa len. Ty si môj lásky kríž, čo mení svet."



Tomášovi Bezdedovi zablahoželali naozaj mnohí, napríklad Kristína Tormová, Martin Pyco Rausch, Zuzana Vačková, Martin Nikodým, Mirka Luberdová, Lukáš Kimlička, Marianna Ďurianová, Marek Majeský, Zuzana Belohorcová, Števo Martinovič či Oľga Belešová. Gratulácia k svadbe prišla aj z instagramového účtu programu, ktorý pripravuje bývalá láska Tomáša Bezdeu Adela Vinczeová trochu_inak_s_adelou: "Jeeej Toško, to je nádhera. Nech ste vždy šťastní." A pozadu nezostal ani Adelin manžel Viktor Vincze. Pozrite FOTO v GALÉRII, čo ten napísal čerstvému ženáčovi Tomášovi Bezdedovi k svadobnej fotke.