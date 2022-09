Bývalá manželka českého moderátora Jakuba Prachařa (39) je riadne číslo. Modelka a moderátorka Agáta Hanychová (37) si nedáva servítku pred ústa pri žiadnej príležitosti. Verejne si kopne občas do známych žien.

Schytala to od nej aj slovenská modelka Andrea Verešová (42), manželka podnikateľa Daniela Volopicha.

Agátu, ktorá je mimoriadne aktívna na sociálnej sieti, sleduje už 290-tisíc fanúšikov. Vysiela pre nich živé videá aj v spoločnosti svojho nového priateľa, mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa a odpovedajú na otázky ľudí.

Podľa portálu VipShow.cz, dostala nedávno počas takéhoto vysielania otázku o slovenskej modelke. Reagovala šokujúco hrubo. "Andrea Verešová nie je herečka, je to ku*va,“ vypadlo z nej. Hanychovej partner Jaromír Soukup ostal v šoku a snažil sa odviesť pozornosť inam.



O pár týždňov ju ale oblial pot, keď sa s Verešovou zrazila pri návrate z výletu v New Yorku. O stretnutí Agáta povedala toto:"Prišla som na letisko, Jaromír tam so mnou čakal na odbavenie a dorazili sme už na poslednú chvíľku. Zrazu do radu ale ešte pribehol jej manžel Daniel Volopich. Otočila som sa naňho a povedala som si: ´Ty vole, tak snáď letí sám.´ Bohužiaľ netelel, Andrea tam bola s ním. Ale našťastie v pohode, ja som tu niečo o nej povedala asi pred dvoma týždňami, ale ona ma nesleduje a dúfam, že ani tento živý prenos neuvidí."



Kedy začala vojna

Vojna medzi Agátou a Andreou sa začala v roku 2016. Agáta vtedy účinkovala v českej verzii šou Bez servítky. Rozpovedala vtedy historku, podľa ktorej sa Verešová strápnila, keď boli spolu v reštaurácii. Modelka si mala objednať zubáča, teda po česky "candáta“, čašníkovi ale povedala, že chce "kandáta“.

Hanychová síce všetkých pobavila, ale Verešovej sa to smiešne nezdalo. Na sociálnej sieti reagovala: "Väčšiu hlúposť ako to, čo nedávno vyhlásila na moju adresu Agáta Hanychová, som už dávno nepočula. Poprvé, vôbec nechápem, čo ju prinútilo k tomu, aby si vymyslela historku na tému ´candát´, podruhé som s ňou nikdy nebola na obede ani na večeri, ani o to nestojím.“



Poznamenala ešte čosi. "Na rozdiel od nej ovládam plynule štyri svetové jazyky a viac ako 10 rokov žijem v pokojnom manželskom zväzku s jedným mužom.“ vyjadrila sa o Hanychovej, ktorá sa vrhá z jednej mužskej náruče do druhej a stále nevie nájsť pokoj. Vtedy sa podľa portálu extra.cz, zastal Verešovej český moderátor Bořek Slezáček.

"Príbeh s ´kandátom´ sa naozaj stal, ale autorkou novotvaru je úplne iná pani modelka. Prisahám, bol som pritom a už vtedy som mal vziať nohy na plecia,“ povedal muž, ktorý randil okrem iných so Simonou Krainovou či Alenou Šeredovou.