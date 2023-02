Andrea Verešová si tohtoročný Česko Slovenský ples užila tak, ako nikdy. Ako sama priznala, plesala až do rána, a doteraz sa jej nestalo, že by zatvárala ples. Andrea prípravu na ples rozhodne nepodcenila, a aj to potom bolo na nej vidieť. Na celú akciu sa pripravovala šesť hodín, ale oplatilo sa. Verešová na seba strhla všetku pozornosť svojou veľmi rafinovanou róbou od jej dvornej návrhárky Jany Pištejovej.

Verešová dorazila s manželom Danielom Volopichom, na svoje roky a ako mama dvoch detí vyzerala famózne, v rafinovaných šatách bola neprehliadnuteľná. Fanúšičky na sociálnej sieti ju hneď zahrnuli pochvalnými komentármi, viaceré ju označili za novú popolušku a ocenili aj návrhárku Janu Pištejovú. Podľa viacerých mala Andrea jednoznačne najkrajšiu róbu, ku ktorej precízne zladila mejkap s kamienkami, manikúru aj účes, keď si do vlasov nechala vtkať perly.

Nebola by to však Andrea, keby aj aspoň trochu neprovokovala. Keď sa otáčala na červenom koberci, ukázala možno viac, než chcela, páni nevedeli, kam s očami.. A nie všetci si potom boli istí, či provokujúca modelka pod veľmi zvodným oblečením vôbec niečo má, veď pozrite FOTO v GALÉRII. „Šaty mi šila Janka Pištějová, už je to moja dvorná návrhárka. Pôvodne to mal byť overal, ale bolo by to ťažšie ísť na toaletu, nakoniec sme zvolili toto." Andrein manžel Daniel Volopich bol iste s výberom jej plesovej róby spokojný, lebo ako pred časom modelka priznala, on má rád, keď Andrea provokuje a obdivné pohľady na jeho ženu lichotia aj jemu.