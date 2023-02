Karlos Vémola je smoliar roka. Keď sa minulý rok prevalilo, že si počas tréningových sústredení v Poľsku, ale aj mimo nich mal užívať s bývalou SuperStaristkou Hanou Džurbanovovu, v súčasnosti známou pornoherečkou Rikou Fane, bol z toho škandál ako hrom, keďže tento jeho úlet sa odohrával v čase, keď chystal s matkou svojich detí Lelou Ceterovou svadbu roka.



Dvojica krízu ustála najmä preto, že Lela strčila hlavu do piesku a postavila sa za Karlosa, v snahe udržať pokope rodinu s dvomi malými deťmi. Karlos to ocenil, a párik si vyšiel na oneskorenú svadobnú cestu do exotiky, samozrejme, bez detí, a Lela si to náležite pochvaľovala.



Potom sa však Karlos odobral na ďalšie tréningové sústredenie, pre istotu až do vzdialeného Thajska, no čo čert nechcel, aj tam ho úplne náhodou načapali a nahrali na video v spoločnosti prsnatej blondíny. Hoci Karlos sa dušoval, že ju nepozná a je to len náhodná okoloidúca, netrvalo dlho a zistilo sa, že ide o istú Laru, ktorá pracuje v nočnom bare v Brne, kam Karlos zvykne chodievať, a dokonca jeho auto odfotili pred Lariným domom.



Samozrejme, Karlos to na sociálnych sieťach dostal "pekne vyžrať", zgustol si na ňom každý, kto len mohol, jednak za to, že Lelu sústavne podvádza, a tiež aj za to, že sa pri tom nechá tak hlúpo nachytať. A všetci s napätím čakali, čo sa bude diať, až dorazí späť do Prahy. Ten moment práve nastal. Na letisku si na Karlosa počkala samotná Lela a pozrite, čo sa dialo potom... Ten pohľad na nich stál za to, veď pozrite FOTO v GALÉRII.