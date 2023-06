Agáta Hanychová ukázala nové fotky svojej dcéry Mie, fanúšička to jasnejšie napísať nemohla.

Pred časom Agáta Hanychová rozvírila stojaté vody výrokom o svojej dcére Mii, ktorú má s exmanželom Jakubom Prachařom. Keď sa jej spýtali, čo zdedila Mia po tatkovi Jakubovi Prachařovi, mala jasno: "Myslím, že ten talent. Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže. Nie, bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..."



Keď sa Agátu snažila moderátorka a herečka Eva Decastelo presvedčiť o tom, že Mia je rozkošná, Agáta to pre portál extra.cz ešte zaklincovala. "Rozkošná alebo zvláštna môžeš povedať. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..."



No teraz Agáta zavesila na sociálnu sieť nové fotky svojej dcéry Mie, na ktorých je však naozaj rozkošná. Mia na fotkách pózuje v šik šatočkách a topánkach a vyzerá ako ozajstná modelka, a tie póry, ktoré hádže... Pozrite FOTO v GALÉRII. Fanúšičky pochvalnými komentármi nešetrili. Pripustili síce, že Mia je celý tatko, ale inak z nej zrejme bude modelka po maminke. No fanúšička Eva sa nezdržala a Agáte rovno napísala, že jej Mia sa podobá na... Čítajte v komentári k novým fotkám Mie v GALÉRII, tie slová Agátu určite nepotešili!