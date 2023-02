Princeznej Kate odvaha zjavne nechýba. Pozrite, čo si obliekla do spoločnosti. Týmto outfitom všetkým vytrela zrak.

Princezná Kate vie ako zaujať. Spolu so svojím manželom Williamom sa objavili na slávnostnom udeľovaní cien Britskej filmovej akadémie v priestoroch Royal Albert Hall v Londýne. Obaja vyzerali skvostne, svojimi outfitmi boli rozhodne neprehliadnuteľní. Princ William si obliekol čierny zamatový oblek s motýlikom a bielu košeľu a jeho Kate s ním bola dokonale zladená.

Princezná Kate sa nahodila do outfitu, ktorým všetkým vytrela zrak. A chcelo to aj dávku odvahy, lebo Kate šokovala nielen výberom róby, ale aj šperkov. Toto by od dámy jej postavenia čakal málokto, veď pozrite FOTO v GALÉRII.