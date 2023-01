Keď sa Zuzana Čaputová stala v roku 2019 prezidentkou, bolo jasné, že bude musieť pozdvihnúť svoj šatník na iný level. Že to vzala zodpovedne, bolo jasné už pri júnovej inaugurácii, ktorú absolvovala v zaujímavých modrých šatách. Medzi ľuďmi, lemujúcimi ulice centra Bratislavy, ktorými sa prešla, stál aj módny dizajnér Boris Hanečka. Málokto tušil, že v čiernom vaku drží vernú kópiu šiat, ktoré mala prezidentka na sebe. Keby sa počas dňa niečo stalo, mohla by sa prezliecť...

Počas inauguračného dňa Zuzany Čaputovej nosil Boris Hanečka so sebou vak s duplikátom inauguračných šiat. Keby sa niečo stalo, mohla by sa prezidentka prezliecť. Zdroj: MARTIN DOMOK

Osobná návšteva

Návrhára, ktorý ju na veľký deň oblečie, si sama vybrala. Ešte predtým, ako povedala posledné slovo, zašla do Hanečkovho ateliéru, chcela ho spoznať osobne. Po hodine rozhovoru bolo rozhodnuté.

Meno Hanečka sa odvtedy stalo akousi prirodzenou visačkou prezidentkinej garderóby a nielen fanúšikovia módy vždy čakajú na jej nový outfit. Inak tomu nebolo ani počas udeľovania štátnych vyznamenaní začiatkom tohto roka. Kto čakal, že za impozantnou čiernou róbou stojí jej „dvorný návrhár“ Boris Hanečka, tak ako po minulé roky, mýlil sa. Na Instagrame sa spoluprácou s hlavou štátu pochválil konkurent – Fero Mikloško.

Nič im nechýbalo

Hoci Boris Hanečka nie je odkázaný na prácu pre palác, tvoriť pre hlavu štátu je česť a prestíž, o ktorú by nechcel prísť nikto. Zdá sa však, že je pripravený na konkurenciu. „Pani prezidentka od začiatku chcela, aby ju obliekali viacerí dizajnéri, takže som rád, že to tentoraz zobral Fero Mikloško,“ povedal diplomaticky. Svojho kolegu z fachu pochválil: „Čiernym zamatovým šatám s nádhernou výšivkou, ktoré si pani prezidentka obliekla na udeľovanie vyznamenaní, nič nechýbalo, bol som spokojný.“ Hanečka s úsmevom dodal, že on bol tentoraz prítomný cez šaty hudobníčky Ľubice Čekovskej, ktorá hrala na klavíri v rámci programu. FOTO VO FOTOGALÉRII.

Zuzana Čaputová v róbe od Fera Mikloška. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

