Herečka sa o pár týždňov stane mamičkou. Svoje prvé dieťa porodí manželovi Jonatánovi Pastirčákovi. Muzikantovi povedala svoje áno pred rokom v lete a zaľúbenej dvojici sa podarilo veľký deň tajiť dlhé týždne.

Nakoniec to o nich prezradil Jonatánov otec Daniel Pastirčák, ktorého verejnosť pozná ako kazateľa. „Takú krásnu udalosť nemožno neosláviť. Teším sa z ich i nášho vzájomného vzťahu. Je to šťastný príbeh,“ poznamenal vtedy pre Šarm spokojný svokor, ktorý hrdličky osobne zosobášil.

Viac žien ako mužov

Manželstvo však nie je jedinou vecou, ktorú herečka tají pred verejnosťou. Tehuľka sa nedelí ani o informácie v súvislosti so zdravotným stavom, ktorými by teoreticky mohla nasmerovať svojich priaznivcov s problémami do čakární lekárov. Nedávno však spravila výnimku a pomenovala, čo ju trápi.

„Počula som, že príčinou môžu byť nedostatočne skorigované dioptrie,“ poznamenala na jednej spoločenskej akcii Táňa, ktorá mala na mysli migrénu. Práve toto ochorenie, ktoré postihuje trikrát viac žien ako mužov, ju prinútilo zaklopať na dvere očného lekára.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.